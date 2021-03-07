Younes Belhanda: Florya'nın zemini TT Arena'dan iyi

Galatasaraylı Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Arena'nın zemininden yakındı.

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Saha koşulları hakkında konuşan Younes Belhanda: "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor." dedi.





"GEREKİRSE EN İYİ BAHÇIVANLARI TUTUN"

Florya'nın bile TT Stadı'nın zemininden daha iyi olduğunu ifade eden Belhanda, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçivanlarını tutun, buranın düzeltilmesi lazım." şeklinde konuştu.