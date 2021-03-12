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- Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin
Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 09:06
- Güncelleme : 12.03.2021 - 09:18
Sivasspor maçı sonrası yönetimi zemin konusunda eleştiren Younes Belhanda, 'kulüp imajını sarstığı' gerekçesiyle takımdan gönderilmişti.
Alınan bu ani karar nedeniyle oldukça şaşkın ve üzgün olduğu belirtilen Faslı oyuncu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
"ŞAMPİYON OLACAKSINIZ"
Herkesten tek tek helallik alan Belhanda'nın, "Hakkınızı helal edin. Bir hatam olduysa hepinizden özür dilerim. Şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum." dediği belirtildi.
İSTANBUL'DA KALACAK
Florya'daki eşyalarını toplayan 31 yaşındaki oyuncu, bir süre Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyor.
İstanbul'da okuyan oğlunun ve ailesinin düzenini bozmak istemeyen Belhanda, sezon sonuna kadar Türkiye'de kalıp bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek.
MENAJERİ KULÜP ARIYOR
Öte yandan tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila'nın, Belhanda'nın eski takımı Nice'le transfer görüşmelerine başladığı bildirildi.