Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin

Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, takım arkadaşlarıyla tek tek helalleşti. Faslı oyuncunun, "Şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum" dediği belirtildi.

Sivasspor maçı sonrası yönetimi zemin konusunda eleştiren Younes Belhanda, 'kulüp imajını sarstığı' gerekçesiyle takımdan gönderilmişti.

Alınan bu ani karar nedeniyle oldukça şaşkın ve üzgün olduğu belirtilen Faslı oyuncu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

"ŞAMPİYON OLACAKSINIZ"

Herkesten tek tek helallik alan Belhanda'nın, "Hakkınızı helal edin. Bir hatam olduysa hepinizden özür dilerim. Şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum." dediği belirtildi.

İSTANBUL'DA KALACAK

Florya'daki eşyalarını toplayan 31 yaşındaki oyuncu, bir süre Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyor.

İstanbul'da okuyan oğlunun ve ailesinin düzenini bozmak istemeyen Belhanda, sezon sonuna kadar Türkiye'de kalıp bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek.

MENAJERİ KULÜP ARIYOR

Öte yandan tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila'nın, Belhanda'nın eski takımı Nice'le transfer görüşmelerine başladığı bildirildi.