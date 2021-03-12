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    Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin

    Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin

    Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, takım arkadaşlarıyla tek tek helalleşti. Faslı oyuncunun, "Şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum" dediği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 09:18
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    Sivasspor maçı sonrası yönetimi zemin konusunda eleştiren Younes Belhanda, 'kulüp imajını sarstığı' gerekçesiyle takımdan gönderilmişti.

    Alınan bu ani karar nedeniyle oldukça şaşkın ve üzgün olduğu belirtilen Faslı oyuncu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

    "ŞAMPİYON OLACAKSINIZ"

    Herkesten tek tek helallik alan Belhanda'nın, "Hakkınızı helal edin. Bir hatam olduysa hepinizden özür dilerim. Şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum." dediği belirtildi.

    Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin #1

    İSTANBUL'DA KALACAK

    Florya'daki eşyalarını toplayan 31 yaşındaki oyuncu, bir süre Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyor.

    İstanbul'da okuyan oğlunun ve ailesinin düzenini bozmak istemeyen Belhanda, sezon sonuna kadar Türkiye'de kalıp bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek.

    Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin #2

    MENAJERİ KULÜP ARIYOR

    Öte yandan tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila'nın, Belhanda'nın eski takımı Nice'le transfer görüşmelerine başladığı bildirildi.

    Younes Belhanda: Hakkınızı helal edin #3

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