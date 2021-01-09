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Younes Belhanda hat-trick yaptı
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda attığı 3 golle ilk kez hat-trick yaptı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 20:33
- Güncelleme : 09.01.2021 - 21:11
Galatasaray'ın oyuncusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği maçının ilk yarısında 3 gol atarak yıldızlaştı.
Bu 3 golle birlikte Faslı oyuncu, sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trick sevincini yaşadı.
YILLAR SONRA İLK KEZ
Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında Dinamo Kiev forması giydiği dönemde geldi. 10 numara oyuncusu, 6 Ekim 2013'te oynanan ve 9-1 sona eren Metallurg maçında hat-trick yapmıştı.