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    Younes Belhanda hat-trick yaptı

    Younes Belhanda hat-trick yaptı

    Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda attığı 3 golle ilk kez hat-trick yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 20:33
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 21:11
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    Galatasaray'ın oyuncusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği maçının ilk yarısında 3 gol atarak yıldızlaştı.

    Bu 3 golle birlikte Faslı oyuncu, sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trick sevincini yaşadı.

    YILLAR SONRA İLK KEZ

    Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında Dinamo Kiev forması giydiği dönemde geldi. 10 numara oyuncusu, 6 Ekim 2013'te oynanan ve 9-1 sona eren Metallurg maçında hat-trick yapmıştı.

    Younes Belhanda hat-trick yaptı #1

    Younes Belhanda hat-trick yaptı #2

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