Younes Belhanda ile yollar ayrıldı Süper Lig ekibi Adana Demirspor, deneyimli futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Adana Demirspor, son dönemdeki tavırlarıyla rahatsızlık veren Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Mavi-beyazlı ekip, ayrıca Kevin Rodrigues ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. Karşılıklı anlaşma sağlanırsa; yollar ayrılacak.

"Teşekkürler..."

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama:

Her şey için teşekkürler Belhanda,



Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

İstatistikleri oldukça iyiydi

Bu sezon 6’sı Konferans Ligi Elemesi olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken; geçen sezon Süper Lig’de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti.

Deneyimli futbolcunun Katar, Suudi Arabistan ve Süper Lig ekipleriyle de temasta olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un Belhanda'yla ilgilendiği de gelen haberler arasında.