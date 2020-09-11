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    Younes Belhanda ile yönetim arasındaki restleşme devam ediyor

    Younes Belhanda ile yönetim arasındaki restleşme devam ediyor

    Younes Belhanda, 3.3 milyon euroluk maaşını 2.5 milyon euroya indirmesini isteyen yönetime, "Kontratım uzatılırsa indirim yaparım" diyerek cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 11:10
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    Galatasaray'da aylardır süren Belhanda krizi, hala çözülemedi.

    Yönetimin, "Maaşını indir ya da teklifleri değerlendir." restine rağmen İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen Faslı futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

    "KONTRATIMI UZATIN, MAAŞIMI İNDİREYİM"

    Maaşında indirime gitmeye de yanaşmayan 30 yaşındaki futbolcu, tek bir şartla ücretini düşürebileceğini söyledi.

    "Kontratım uzatılırsa indirim yaparım" diyen Belhanda'nın bu teklifi ise yönetime cazip gelmedi.

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Takımda kalması beklenen tecrübeli orta saha oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Younes Belhanda ile yönetim arasındaki restleşme devam ediyor #1

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