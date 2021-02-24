Younes Belhanda indirim yapmazsa gidecek

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcu, maaşında yüzde 50 indirim yapmazsa yeni kontrat imzalanmayacak.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Younes Belhanda için çanlar çalıyor.

Gedson Fernandes'in gelmesiyle yedek kulübesine geçen Faslı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İNDİRİM YAPARSA KALACAK

Deneyimli oyuncuyla yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı belirsizliğini korurken, Galatasaray'da orta saha rotasyonunun genişlemesiyle Belhanda'nın geleceği de maaşında indirime gitmesine bağlı.

Şu anda 3.3 milyon euro kazanan Younes Belhanda ile yapılan görüşmelerde, bu maaşın yüzde 50'si teklif edildi. Teknik heyetten de bu konuda olumlu dönüş alan sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcunun yeni maaş teklifine olumsuz cevap vermesi halinde yolları ayıracak.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon parçalı formayla çıktığı 26 maçta 8 gol 3 asist kaydetti.