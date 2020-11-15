Younes Belhanda: Oğlum Muhammed büyük Galatasaraylı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Younes Belhanda, Galatasaray'ın mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. Belhanda, geldiği gün taraftarların kendisini karşılamasını asla unutmayacağını belirtti.

Younes Belhanda Galatasaray mobil uygulamasında soruları yanıtladı. Galatasaray’a imza attığı ilk günü hiçbir zaman unutmayacağını belirten tecrübeli futbolcu, “Havalimanına geldiğimde böyle bir karşılamaya hazır değildim. Gerçekten çok fazla taraftar vardı. Galatasaray ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu asla unutmayacağım.” dedi.

"10 NUMARA ÇOK ÖNEMLİ"

Giydiği formanın değerini sarı-kırmızılı kulüpte anladığını vurgulayan Belhanda, “10 numara benim için daha önce herhangi bir numaraydı. Ama Galatasaray için bu formanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bu sene de olabileceğim en iyi 10 numara olabilmek için kendimi çalışmaya adadım.” ifadelerini kullandı.

"EN RAHAT ETTİĞİM SİSTEM"

Takımda en çok rahat ettiği sistemi de anlatan Faslı oyuncu, “İki 8 numaralı orta saha sisteminde oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Allah’ın izniyle sakatlıklardan çabuk dönebiliyorum. Örneğin üç hafta sürmesi beklenen bir sakatlığım vardı, bir haftada sahalara döndüm.” değerlendirmesinde bulundu.

"ARDA'YI ÇOK SEVİYORUM"

Arda Turan’a da ayrı bir parantez açan sarı-kırmızılı futbolcu, “Arda’yı çok seviyorum benim abim gibi. Tavsiyeler verir, hep neşelidir. Kaptana hep ihtiyacımız var. Küçük bir kelimeyle bile size özgüven aşılar. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın der. Sonuna kadar birlikteyiz.” diye konuştu.

"OĞLUM MUHAMMED, BÜYÜK GALATASARAYLI"

Belhanda, oğlu Muhammed’in en büyük Galatasaray taraftarı olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Oğlum Muhammed uyanır uyanmaz evde Galatasaray marşlarının çalınmasını istiyor, o en büyük Galatasaray taraftarı. Ronaldo ve Messi umrunda bile değil, sadece Galatasaray'ı biliyor. Oğlum Muhammed’in ileride Galatasaray forması giymesini istiyorum." dedi.