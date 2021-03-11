Younes Belhanda olayının perde arkası

Belhanda'nın yaptığı zemin eleştirisi sonrası toplanan yöneticiler, "Makama hakaret kabul edilemez, affetmemeliyiz" diyerek Faslı oyuncunun biletini kesti.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Bu mücadelenin ardından beIN Sports'a konuşan ve yönetime zemin eleştirisinde bulunan Younes Belhanda, kulüpten kovuldu.

"AFFETMEMELİYİZ"

Hürriyet'in haberine göre; dün bir toplantı yapan yöneticilerin, "Biz görev için gelip geçici olabiliriz ama birinci önceliğimiz Galatasaray makamı ve markasını korumak olmalı. Başkanlık yönetimi makamına hakareti kabul edemeyiz, affetmemeliyiz." diyerek Faslı oyuncunun biletini kestiği öğrenildi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Sarı-kırmızılılar, ayrıca 31 yaşındaki oyuncuya para cezası da verdi.

Yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alan Belhanda'ya, maaşının yüzde 10'u kadar, yani 335 bin euro ceza kesildi. Bu rakam, FIFA kuralları gereği bir kulübün keseceği maksimum ceza.

Diğer taraftan yönetim, gerekirse FIFA'ya da gidip Faslı oyuncunun durumunu anlatacak.