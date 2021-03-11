Euro
8.906
-0.56%
Dolar
7.4482
-0.75%
Altın
415.32
-0.1%
Borsa
1.58
0.94%
Bitcoin
417.730
0.99%
EXEN Coin
15.46
-1.84%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C
    Younes Belhanda olayının perde arkası

    Younes Belhanda olayının perde arkası

    Belhanda'nın yaptığı zemin eleştirisi sonrası toplanan yöneticiler, "Makama hakaret kabul edilemez, affetmemeliyiz" diyerek Faslı oyuncunun biletini kesti.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptırmıştı.

    Bu mücadelenin ardından beIN Sports'a konuşan ve yönetime zemin eleştirisinde bulunan Younes Belhanda, kulüpten kovuldu.

    "AFFETMEMELİYİZ"

    Hürriyet'in haberine göre; dün bir toplantı yapan yöneticilerin, "Biz görev için gelip geçici olabiliriz ama birinci önceliğimiz Galatasaray makamı ve markasını korumak olmalı. Başkanlık yönetimi makamına hakareti kabul edemeyiz, affetmemeliyiz." diyerek Faslı oyuncunun biletini kestiği öğrenildi.

    Younes Belhanda olayının perde arkası #1

    PARA CEZASI DA KESİLDİ

    Sarı-kırmızılılar, ayrıca 31 yaşındaki oyuncuya para cezası da verdi.

    Yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alan Belhanda'ya, maaşının yüzde 10'u kadar, yani 335 bin euro ceza kesildi. Bu rakam, FIFA kuralları gereği bir kulübün keseceği maksimum ceza.

    Diğer taraftan yönetim, gerekirse FIFA'ya da gidip Faslı oyuncunun durumunu anlatacak.

    Younes Belhanda olayının perde arkası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir