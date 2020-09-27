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- Younes Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım
Younes Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım
Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 21:20
Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 berabere biten derbiyi değerlendirdi.
"YORGUNDUK"
Yoğun fikstürün altını çizen Belhanda, "3 gün önce son maçımızı oynadık, biraz da yorgun bir şekilde geldik. Onlar böyle bir şey yapmadı, o avantajla sahaya çıktılar." dedi.
"ŞİMDİLİK GALATASARAY'DAYIM"
Transfer sorularıyla alakalı Belhanda, "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra neler olur bilmiyorum." şeklinde konuştu