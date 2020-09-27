Younes Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 berabere biten derbiyi değerlendirdi.

"YORGUNDUK"

Yoğun fikstürün altını çizen Belhanda, "3 gün önce son maçımızı oynadık, biraz da yorgun bir şekilde geldik. Onlar böyle bir şey yapmadı, o avantajla sahaya çıktılar." dedi.

"ŞİMDİLİK GALATASARAY'DAYIM"

Transfer sorularıyla alakalı Belhanda, "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra neler olur bilmiyorum." şeklinde konuştu