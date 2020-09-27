Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
22ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 22 C

    Younes Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım

    Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Fenerbahçe derbisi sonrası geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 21:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Younes Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım

    Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 berabere biten derbiyi değerlendirdi.

    "YORGUNDUK"

    Yoğun fikstürün altını çizen Belhanda, "3 gün önce son maçımızı oynadık, biraz da yorgun bir şekilde geldik. Onlar böyle bir şey yapmadı, o avantajla sahaya çıktılar." dedi.

    "ŞİMDİLİK GALATASARAY'DAYIM"

    Transfer sorularıyla alakalı Belhanda, "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra neler olur bilmiyorum." şeklinde konuştu

    Younes Belhanda: Şimdilik Galatasaray dayım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir