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    Younes Belhanda: Sizi asla unutmayacağım

    Instagram hesabından doğum günü videosu paylaşan Younes Belhanda'nın, "Sizi asla unutmayacağım" notunu düşmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 11:26
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    Younes Belhanda: Sizi asla unutmayacağım

    Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda, 31. yaş gününü kutladı.

    Instagram hesabından doğum günü videosu paylaşan Faslı orta saha oyuncusu, "Galatasaray ailesine teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım." dedi.

    8 GOL 3 ASİST

    Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Younes Belhanda: Sizi asla unutmayacağım #1

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