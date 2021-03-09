Younes Belhanda: Yanlış anlaşıldım

Sivasspor maçının ardından yönetimi eleştiren Younes Belhanda, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.

29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 beraber kalan Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Younes Belhanda, maç sonrasında verdiği demeçle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınladı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Belhanda, yanlış anlaşıldığını ifade ederken, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Belhanda, Sivasspor karşılaşması sonrasında, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım." demişti.