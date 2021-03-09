Euro
9.0895
-1.16%
Dolar
7.6382
-1.47%
Altın
419.23
0.22%
Borsa
1.548
1.14%
Bitcoin
406.900
6.99%
EXEN Coin
15.59
-1.76%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Younes Belhanda: Yanlış anlaşıldım

    Sivasspor maçının ardından yönetimi eleştiren Younes Belhanda, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 14:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Younes Belhanda: Yanlış anlaşıldım

    29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 beraber kalan Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Younes Belhanda, maç sonrasında verdiği demeçle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınladı.

    "YANLIŞ ANLAŞILDIM"

    Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Belhanda, yanlış anlaşıldığını ifade ederken, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullandı.

    Younes Belhanda: Yanlış anlaşıldım #1

    NE DEMİŞTİ?

    Belhanda, Sivasspor karşılaşması sonrasında, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım." demişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir