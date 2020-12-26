Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray yönetimi, 3.35 milyon euroluk maaşını 1.5 milyon euroya indirmeyi kabul eden Younes Belhanda ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Galatasaray'da geldiği günden bu yana en çok tartışılan isim olan Younes Belhanda, 2 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önerdi.

Ajansspor'un haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz ile görüşen Belhanda, yarı yarıya indirim yapmayı kabul etti.

"BELHANDA TAKIMDA KALMAK İSTİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Belhanda'nın takımda kalmak istediğini dile getiren menajer D'Avila "En azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması. Galatasaray'ı seviyor. Fatih Terim ile arası iyi ve iyi oynuyor, Belhanda da kalmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, Cimbom'dan yıllık 3.35 milyon euro maaş alıyor.

18 GOL 24 ASİST

Galatasaray kariyerinde 116 maça çıkan Faslı oyuncu 18 gol, 24 asistlik performans sergiledi.