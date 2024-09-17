Young Boys'lu Filip Ugrinic: Aston Villa, Galatasaray gibi boşluk vermez

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Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre temsilcisinde Filip Ugrinic, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray'a karşı oynadığımız maçlarla burada olmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'nde her maçtan keyif almaya çalışacağız." dedi.

"GALATASARAY MAÇI GİBİ BOŞLUKLAR BULAMAYACAĞIZ"

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen de Aston Villa karşılaşması öncesi şöyle konuştu:

Aston Villa'nın güçlü oyuncuları var. Topa sahip olma konusunda çok iyiler ve çok fazla bireysel kaliteye sahip oyuncuları var. Aynı zamanda takım olarak da çok iyi çalışıyorlar ve topun arkasına geçtiklerinde de güçlüler. Çok hızlı geçiş yapıyorlar, çok fazla boşluk vermiyorlar. Geçiş oyununda Galatasaray'a karşı yaptığımız gibi boşluklar bulamayacağız.