Younousse Sankhare: Giresun'da elektriğimi kestiler

Giresunspor'un Senegalli oyuncusu Younousse Sankhare, Fransız basınına verdiği röportajla infial yarattı.

Giresunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Younousse Sankhare, Fransa basınına verdiği röportajla olay oldu.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe'e konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum." dedi.

"KALDIĞIM YERDE ELEKTRİĞİ VE İNTERNETİ KESTİLER"

Sankhare ayrıca mobbinge uğradığını da söyledi.

"Sportif Direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi." diyen Senegalli milli futbolcu, "Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler." diye konuştu.

Younousse Sankhare'nin röportajı Fransa'da yankı buldu.

Tecrübeli oyuncu bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.