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    Younousse Sankhare: Giresun'da elektriğimi kestiler

    Giresunspor'un Senegalli oyuncusu Younousse Sankhare, Fransız basınına verdiği röportajla infial yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 12:18
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    Younousse Sankhare: Giresun'da elektriğimi kestiler

    Giresunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Younousse Sankhare, Fransa basınına verdiği röportajla olay oldu.

    Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe'e konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum." dedi.

    Younousse Sankhare: Giresun da elektriğimi kestiler #1

    "KALDIĞIM YERDE ELEKTRİĞİ VE İNTERNETİ KESTİLER"

    Sankhare ayrıca mobbinge uğradığını da söyledi.

    "Sportif Direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi." diyen Senegalli milli futbolcu, "Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler." diye konuştu.

    Younousse Sankhare'nin röportajı Fransa'da yankı buldu.

    Younousse Sankhare: Giresun da elektriğimi kestiler #2

    Tecrübeli oyuncu bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.


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