Youssef En-Nesyri, Adana Demirspor maçında gol atmak istiyor

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Adana Demirspor karşılaşmasına çift forvetle çıkmaya hazırlanıyor.

Takımın en önemli hücum silahları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri olacak. Özellikle Faslı forvetin formda grafiği, Fenerbahçe taraftarlarını umutlandırıyor.

EN NESYRİ'NİN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de bu sezon 18 maça çıkan En Nesyri, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Son 10 maçta 7 gol ve 3 asistle takıma önemli katkı sağlayan 27 yaşındaki yıldız, yalnızca Konyaspor deplasmanında ve Beşiktaş derbisinde gol atamadı.

Formunu korumak isteyen En-Nesyri, Adana Demirspor karşısında da skora katkı yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin, gol yollarında etkili olan bu ikiliden büyük beklentisi var.