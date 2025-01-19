Youssef En-Nesyri, Adana Demirspor maçında gol atmak istiyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'deki Adana Demirspor karşılaşmasına çift forvetle çıkmaya hazırlanıyor.
Takımın en önemli hücum silahları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri olacak. Özellikle Faslı forvetin formda grafiği, Fenerbahçe taraftarlarını umutlandırıyor.
EN NESYRİ'NİN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Süper Lig'de bu sezon 18 maça çıkan En Nesyri, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Son 10 maçta 7 gol ve 3 asistle takıma önemli katkı sağlayan 27 yaşındaki yıldız, yalnızca Konyaspor deplasmanında ve Beşiktaş derbisinde gol atamadı.
Formunu korumak isteyen En-Nesyri, Adana Demirspor karşısında da skora katkı yapmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin, gol yollarında etkili olan bu ikiliden büyük beklentisi var.
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