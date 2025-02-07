Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşıyor

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri adeta fırtına gibi esiyor.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye hemen hemen her maçta golleri ve asistleriyle katkı veriyor.

Yıldız forvet; Adana Demir, Göztepe ve Rize maçlarının son dakikalarında attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutmayı başarmıştı.

TÜM KULVARLARDA 20 GOL ATTI

Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta boy gösteren En-Nesyri, tüm kulvarlarda 20 gol attı ve 4 asist yaptı.

78 DAKİKADA BİR KATKI VERİYOR

Faslı golcü, bu performansı ile sarı-lacivertlilere 78 dakikada 1 gol katkısı vererek Sevilla'daki son 2 yıldaki performansını geride bıraktı.

En-Nesyri, Süper Lig'de 17 gole etki ederken; Avrupa Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda ise 3 kez skora katkı verdi.

La Liga ekibinde ise 2023/24'te 141 dakikada 1 gol katkısında bulunurken; 2022-23'te ise bu rakam 152 dakika ile öne çıktı.

Deneyimli forvet, Sevilla ile 2019/20 ve 2022/23 yıllarında UEFA Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı. Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda sarı-lacivertliler, Sevilla'ya En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödemişti. 1.88'lik santrfor Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza atmıştı.