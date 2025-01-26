Youssef En-Nesyri, Göztepe maçına damga vurdu

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 2 gole imza attı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında ceza sahası içinde golünü atan Faslı futbolcu, 53. dakikada da bu kez köşe vuruşu sonrası kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

SON 6 LİG MAÇINDA 9 GOL ATTI

Ligde son haftalardaki golleriyle performansını yükselten Youssef En-Nesyri, son 6 lig maçının 5'inde fileleri havalandırmayı başardı ve bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı.

TÜM KULVARLARDA 15 GOLÜ VAR

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye çıkardı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Göztepe müsabakasına 11'de başlayan En-Nesyri, 88. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı. En-Nesyri, oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.

"FİKRİM YOK"

Youssef En-Nesyri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Faslı yıldız, "2. golde havada ne kadar asılı kaldı?" sorusuna, "Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok." cevabını verdi.

"ÇİFT FORVET HER ZAMAN DAHA İYİDİR"

Son haftalardaki performansı ile ilgili konuşan En-Nesyri, şunları dedi:

Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Bizim için de geçerli olan bu. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz.

"HOCAMIZ SÖYLEMİŞTİ"

Mücadeleyi değerlendiren golcü futbolcu, şu ifadeleri kullandı: