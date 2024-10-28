Youssef En-Nesyri, ligde 2. golünü attı
İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 15. dakikada kafayla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

LİGDE GÖZTEPE'YE DE GOL ATMIŞTI

Bu sezon 3. kez 11'de başlayan En-Nesyri, 9 lig maçında forma giydi.

İlk golünü 11'de başladığı Göztepe deplasmanında kaydeden Faslı forvet, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

69 DAKİKA OYNADI

Youssef En-Nesyri, Bodrum FK maçının 69. dakikasında yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun 1 golü bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor