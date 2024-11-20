Youssef En-Nesyri son 7 maçta 7 gole katkı verdi

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, performansıyla göz dolduruyor.
Yıldız golcü, sarı-lacivertiler ve Fas Milli Takımı ile çıktığı son 7 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.
Tecrübeli santrfor bu süreçte Kanarya ile M. United, Bodrum FK ve AZ Alkmaar filelerini havalandırdı.
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Lesotho ve Gabon'a karşı gol sevinci yaşadı.
Bu süreçte 1,88'lik forvet, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında da asist yapma başarısı gösterdi.
SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI
Öte yandan En-Nesyri için sürpriz ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Suudi Arabistan basını; futbolcunun Al Nassr'a gideceğini öne sürmüştü.
Haberde, Körfez ekibinin 32 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı belirtilmişti.
27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak dikkat çekiyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış