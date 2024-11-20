Youssef En-Nesyri son 7 maçta 7 gole katkı verdi

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, performansıyla göz dolduruyor.

Yıldız golcü, sarı-lacivertiler ve Fas Milli Takımı ile çıktığı son 7 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

Tecrübeli santrfor bu süreçte Kanarya ile M. United, Bodrum FK ve AZ Alkmaar filelerini havalandırdı.

En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Lesotho ve Gabon'a karşı gol sevinci yaşadı.

Bu süreçte 1,88'lik forvet, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında da asist yapma başarısı gösterdi.

SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI

Öte yandan En-Nesyri için sürpriz ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Suudi Arabistan basını; futbolcunun Al Nassr'a gideceğini öne sürmüştü.

Haberde, Körfez ekibinin 32 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı belirtilmişti.

27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak dikkat çekiyor.