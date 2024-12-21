Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki 6. golünü attı

İHA

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’a konuk olurken rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin golü Youssef En-Nesyri’nin ayağından geldi.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Kostic’in pasında ceza sahası içerisinde tek vuruşla topu filelere gönderdi.

TÜM KULVARLARDA 9. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Bu sezon ligde 8’i ilk 11 olmak üzere 16 maçta forma giyen En-Nesyri, 6. golünü kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı 2 gol birden atan Faslı forvet, son 2 lig maçında 3. golüne imza attı.

27 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 kez gol sevinci yaşadı.

90 DAKİKA OYNADI

Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı.