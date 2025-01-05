Youssef En-Nesyri'den son 3 maçta 5 gol!

İHA
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 17 ve 45+5. dakikalarda fileleri havalandırdı.
SON 3 MAÇTA 5 GOL ATTI
Son haftalarda çıkışını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Eyüpspor maçları sonrası bugün de gollere imza attı.
Faslı forvet bu müsabakalarda toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.
90 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon ligde 8. golüne ulaşan En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.
Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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