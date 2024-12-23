Youssef En-Nesyri'nin durumu karışık: Yönetim ve Mourinho ikilemde

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Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği yükselen ve son 12 maçın 10'unda 11 kez skor katkısı yapan Youssef En-Nesyri'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

En-Nesyri'ye Arap kulüplerinden 30 milyon euronun üzerinde bir teklif gelmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminde bazı isimlerin Faslı yıldızın satılmasını istediği öne sürüldü.

Ancak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelerek oyuncunun durumu hakkında görüşme yapacağı öğrenildi.

Portekizli daha önce En-Nesyri için gelen teklifi veto etmişti.

PERFORMANS VE SÖZLEŞME

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta görev alan En-Nesyri, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

Sevilla'dan yaz transfer döneminde 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Faslı forvetin, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösteriliyor.