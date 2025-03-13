Youssef En-Nesyri'ye İngiltere kancası

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Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Geldiği ilk günlerde tartışılsa da kalitesini kanıtlayan oyuncu için son olarak sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

İSPANYOLLAR YAZDI: İNGİLİZ WEST HAM HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon euroluk teklif gelmişti.

Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri’yi kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

FENER'İN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için ancak yüksek bir bonservis bedeliyle masaya oturacağı belirtiliyor.

Öte yandan, rekabetçi liglerde oynamaya sıcak bakan En-Nesyri’nin bu transfere olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor.