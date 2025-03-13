Youssef En-Nesyri'ye İngiltere kancası

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
Geldiği ilk günlerde tartışılsa da kalitesini kanıtlayan oyuncu için son olarak sürpriz bir talip çıktı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
İSPANYOLLAR YAZDI: İNGİLİZ WEST HAM HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al-Nassr'dan 33 milyon euroluk teklif gelmişti.
Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor.
KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri’yi kolay kolay bırakmaya niyetli değil.
FENER'İN BIRAKMAYA NİYETİ YOK
Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için ancak yüksek bir bonservis bedeliyle masaya oturacağı belirtiliyor.
Öte yandan, rekabetçi liglerde oynamaya sıcak bakan En-Nesyri’nin bu transfere olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor.
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