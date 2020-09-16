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    Yozgatspor'da 16 kişi koronavirüse yakalandı

    3. lig 2. grup takımı Yozgatspor'da, 12'si futbolcu toplam 16 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 15:14
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 15:14
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    Yozgatspor'da 16 kişi koronavirüse yakalandı

    Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktörü Nihat Tinel, koronavirüse hazırlık maçı için gittikleri Bolu'da yakalandıklarını söyledi.

    Koronavirüsten dolayı sıkıntı olabileceğini tahmin ettiklerini anlatan Tinel, "Ona göre tedbirlerimizi almıştık, iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorduk. Bolu'ya hazırlık maçına gittik ve orada bir futbolcumuzun koranavirüse yakalandığını öğrendik. Yozgat'a geldik ve tedbir amaçlı hastanesinde test yaptırdık. Test sonrası 4 futbolcumuz, 1 antrenör ve 1 masörümüzde virüs çıktı. Bu arkadaşlarımızı karantina altına alarak çalışmalarımıza devam ettik." diye konuştu.

    "16 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

    Tinel, daha sonra takıma tekrar test yaptırdıklarını ifade ederek, "12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörümüzün testi pozitif çıktı. Şu an testi negatif çıkan futbolcularımızla çalışmalara devam ediyoruz. Umarım testi pozitif çıkan oyuncularımız kısa sürede iyileşerek aramıza döner." ifadelerini kullandı.

    Yozgatspor da 16 kişi koronavirüse yakalandı #1

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