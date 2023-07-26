Yüksel Yıldırım: Bakambu transferinde arada bir sürü şey döndü

Süper Lig'in yeni takımlarından olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yüksel Yıldırım da gerçekleşen kampta açıklamalar yaptı.

Kanal S'ye konuşan Yıldırım, Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Samsunspor Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Bakambu'yu aldı. İlk teklifi yapan bizdik ama, arada bir sürü şey döndü. Görünen bir buçuk ama bonuslar falanlar arkada bir sürü şey. Biz nasıl verelim. Birçok isim ile görüşüyoruz. Ama imza atmadan net bir şey demiyorum. Çünkü birçok pürüz çıkıyor.

Yüksel Yıldırım, ayrıca ligi zorlayacak renkli bir takım kurmak istediklerini ifade etti:

Biz bu ligde yukarıyı zorlayan, lige renk katan futbol zevkini tattıran takım olmak istiyoruz. Ama biz bunu sırf transfer yaptı diye yapmak istemiyoruz. Biz gerçekten takım yaratmak istiyoruz. Bu da adım adım olacak. Bizim, scuat ve analiz ekibi birlikte çalışıyor. Hocanın ekibi onlara paralel destek veriyor. Sonuçta onların onay vermediği hiçbir oyuncu ile ben görüşmüyorum. Onun için transferlerin yavaş gitmesinin sebebi, biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Taraftarın istediği transferi yaparsak, bize verilen 255 milyon lira harcama limiti var. Bu da yüzde 30 sapmayla birlikte. Bana herkes Hulk'u al diyor. 5,6 milyon istiyor. Ben Hulk'u alınca bir iki oyuncu daha alacağım. Ne yapalım küme mi düşelim? Bizim bütçemize göre harcamamız lazım. TFF bize bir bütçe verdi. Ona göre ilerleyip, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Alabileceğimiz oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Ama maalesef oyuncuların adı duyulunca, rakamlar uçup gidiyor. Sonra da başkaları devreye giriyor ve transfer çıkmaza giriyor. Kingsley mesela sırf gündeme geldi diye fiyatı arttı. Olmadı. Nanu'yu aldık.