Yüksel Yıldırım: Başakşehir maçıyla yeni bir sayfa açacağız Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, lige verilen aranın ardından pazar günü karşılaşacakları Başakşehir maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını ve ilk üç puanlarını alacaklarına inandığını söyledi.

DHA

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'i şampiyon olarak bitirerek, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor yeni sezona istediği gibi başlayamadı.

Oynadığı 7 maçta yalnızca 1 puan toplayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmış ve göreve Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'ü getirmişti.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp hakkında DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

"Maalesef istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık"

Sezona umutlu başladıklarını ve ilk 10 hedefi ortaya koyduklarını dile getiren Yüksel Yıldırım, şunları dedi:

Maalesef istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Birçok teknik direktör önerildi, görüşmelerimiz oldu. Bize uygun disiplinli bir teknik adam olan Markus Gisdol’u takımın başına getirdik. Hocamızın Almanya’da yaptıkları ortada. Orada da birçok takımı ligde tutmuş, başarı yakalamış. Alman disiplini ve oyun anlayışı var. Samsunspor’da da başarılı olacağına inanıyorum.

"İlk üç puanımızla tanışacağız"

Artık kredilerini tükettiklerini ifade eden Yüksel Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Başakşehir maçı bizim için inşallah yeni bir başlangıcın ilk adımı olacak. Umutlarımız yüksek. Antalya’daki kampın da çok verimli ve iyi geçtiğini söyleyebilirim. Başakşehir maçında inşallah iyi bir Samsunspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz de çok iyi bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Güzel bir maç olacak ve kazanacağımıza inanıyorum. İlk üç puanımızla tanışacağız.

"Ben de, taraftar da, basın da herkes geçmişi unutsun"

Sahaya kesinlikle üç puan için çıkacaklarını söyleyen Başkan Yıldırım, taraftara da seslenerek şunları söyledi:

Ben de, taraftar da, basın da herkes geçmişi unutsun. Başakşehir maçıyla yeni bir sayfa açalım. Güzel bir başlangıç yapalım. Taraftarımız 90 dakika boyunca takımlarını desteklesin. Samsunspor kesinlikle ligde kalacaktır. Buna ben de, hocamız da, futbolcularımız da inanıyor. Taraftarımız takıma desteğini sürdürsün. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)