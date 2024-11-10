Yüksel Yıldırım: Ben futbolun Donald Trump'ıyım

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, Ali Sami Yen'de karşı karşıya gelecek.

Konuk ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, hafta boyunca yaptığı açıklamalarına dün akşam da devam etti.

Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında iddialı sözler sarf eden Yıldırım, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"KARAGÜMRÜK KÜME DÜŞÜRTÜLDÜ"

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

Fenerbahçe sadece kendisine haksızlık yapıldı diye düşünüyor ama hayır. Karagümrük geçen sene Fenerbahçe maçında penaltısı verilmedi diye küme düştü. Karagümrük küme düşmedi, küme düşürtüldü.

"OKAN DA EMRE DE TAPULU OYUNCUMUZ"

Okan da Emre de Samsunspor'un tapulu oyuncusu. Onların artık Galatasaray'a dönme şansı yok. Onlar yarın belki de 'Bakın bizi istemediniz' deyip, Galatasaray'a karşı çatır çatır oynayacaklar. Bu adamlar profesyonel. İyi ki ikisini de transfer etmişim.

"OKAN BURUK'U DA JOSE MOURINHO'YU DA BEĞENMİYORUM"

Ben Okan Buruk'u da Jose Mourinho'yu da beğenmiyorum. Mourinho çok egolu, bizim paramız yetmez. Okan Buruk daha ayakları yere basan, Türkiye şartlarını bilen bir insan. Ama ikisi arasında bir seçim yapsam Okan Buruk derim.

"BEN FARKLI BİR BAŞKANIM"

Ben farklı bir başkanım. Bunu diğer başkanlar yapmıyor. Kendilerine koçluk yapan medya danışmanları var. Ben kendi işimi kendim yapıyorum. Ben Twitter'dan Samsunspor'u yönetiyorum. İstanbul'da yaşıyorum.

"FENER MAÇI SATTI DEDİLER Mİ?"

Ben çıkacağım Galatasaray'ı yeneceğim diyorum ama yenilebilirim de. Fenerbahçe de yenildi. Kimse bir şey dedi mi? Fener maç sattı dedi mi? Ben yarın ne yaparsam yapayım bir tarafı mutlu etmeyeceğim. Ben Samsunspor başkanıyım. Ligin ikincisiyim, en kötü ikinci kalmak istiyorum.

"AVRUPA'DA ÇOLUK ÇOCUĞA YENİLDİLER"

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçını izledim, Avrupa'da çoluk çocuğa yenildiler. 18-21 yaş arası Avrupa'da çoluk çocuk olmuyor ama Türkiye'de oluyor. Kendilerine bakmıyorlar. Fenerbahçe, kendi gidişatını nasıl toplarım demiyor.

"ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ KAYITLARDA"

Sezon başında taraftarlarına söz verdiler, taraftarları da onu istiyor. Sözlerini tutarlarsa kahraman olurlar, tutamazlarsa başka bir şey olurlar. O benim işim değil. Ali Koç'un söyledikleri kayıtlarda. Sözlerin gerçekleşmesi için bize baskı yapıyorlar, 'Galatasaray'ı yen!' diye, ben Galatasaray'a yenilmeyeceğim. Galatasaray çıkar bizi ezer ama ben puan almak için sahaya çıkacağım.

"FUTBOLUN TRUMP'IYIM"

"Kendime futbolun Donald Trump'ı diyebilirim." diyen Yıldırım, "Samsunspor niye şampiyon olmasın? Leicester City şampiyon oldu, sonra küme düştü. Bu lig serüvenleri böyledir." ifadelerini kullandı.