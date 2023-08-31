Yüksel Yıldırım: Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacaklarını bildirdi.

AA

Ligde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye 2-0 ve Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Samsunspor'da taraftarlar, transfer yapılması için sosyal medyadan Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a çağrıda bulundu.

"Hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız"

Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni transferler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: