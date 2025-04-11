Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler

İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUZ GİBİ GOLÜMÜZÜ İPTAL ETTİLER"

Galatasaray’a karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Ne yaptıysak Galatasaray’ı yenecek oyunu sergileyemedik. Bize göre iptal edilen gol kesinlikle ofsayt değildi. Nasıl bir çizgi çektiler anlamadık. Buldular bir sebep, buz gibi golümüzü iptal ettiler.

"YAKALADIĞIMIZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Maçın genel değerlendirmesini de yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Çok istedik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray bir karambolde gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarının hemen başında da gol yedik.

"SAMSUNSPOR'UN GÜCÜ BU KADAR"

Takımın mevcut durumuna da değinen Başkan Yıldırım, şu açıklamada bulundu: