Yüksel Yıldırım: Galatasaray'a karşı korkusuz oynayacağız Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Korkusuz oynayacağız. İlk galibiyetimizi Galatasaray’a karşı alırsak mükemmel olur. Galatasaray çok iddialı bir takım kurdu" dedi.

ensonhaber.com

Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Süper Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor yeni bir sponsorluk anlaşması yaptı.

Gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"İlk galibiyetimizi Galatasaray’a karşı alırsak mükemmel olur"

Süper Lig’de oynayacakları Galatasaray maçının hatırlatılması üzerine Başkan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Milli aradan sonra maçlar zor oluyor. Hele de büyük takımlar için daha zor oluyor. Deplasmanda oynayacağız. 52 bin taraftar önünde oynamak kolay değil. Transferleri bitiremedik. Yabancı oyuncu sayısında yer açacağımızı düşünüyorduk ama açamadık. Taraftarlarımıza söz verdik ancak alamadık. Bu durum maddi imkanlardan dolayı değil. Samsunspor’a gelen oyuncular Samsun’u ve kulübü beğeniyor ama ayrılmak istemiyor. Taraftarlar da kuralları bilmiyor ve 'Kapının önüne koy' diye yorum yapıyor. Geçmişte biz cezalar yedik. Şimdi amaç bu kadronun bir arada oynayarak gerçek gücünü göstermesi. Galatasaray maçında Taylan ve Encham sakat, oynamayacak. Biz Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Korkusuz oynayacağız. Fenerbahçe maçında talihsizlik yaşadık. 61. dakikaya kadar 0-0’dı. Sonrasında Dzeko’nun kafa golü var. Bu golü de zaten ancak Dzeko gibi bir oyuncu atardı. Sivas ve Kayseri deplasmanlarında kötü oynamadık ama 1 puan almak bizim için kötü bir başlangıç oldu. İstanbulspor maçı ertelendi, ilk galibiyetimizi Galatasaray’a karşı alırsak mükemmel olur. Galatasaray çok iddialı bir takım kurdu. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiği kadar gidecek ama Avrupa Ligi’nde devam ederse final oynamak istiyor. Bizim çocuklar elinden geleni yapacaktır. İnşallah sürpriz yaparsak, Türkiye’de her şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyebiliriz.

"Umut Meraş’ı çok istedik, o da bizi çok istedi"

İspanyol futbolcu Paco Alcacer’in transferi için çok uğraştıklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, şu açıklamada bulundu:

Alcacer ile çok uğraştık. Kulübüyle anlaştık. Oyuncu Avrupa’da oynamak istiyordu ancak o da olmadı. Sonrasında ailevi bir sebeple gelmek istemediğini öğrendik. Karısı Dubai’de kalmak istiyormuş. Biz bu transfer için çok vakit harcadık. Eğer transfer olsaydı, bir oyuncuyu bir şekilde gönderecektik. Umut Meraş’ı çok istedik, o da bizi çok istedi. Beşiktaş oyuncuyu oynatmıyor, taraftar da oyuncuyu istemiyor. Bir oyuncunun böyle atıl kalması Türk futbolu için kötü. Son 2 milli maçta gördük, milli takımın sol beki yoktu. Geçmişinde milli takım forması giyen bir oyuncuyu oynatmayıp böyle tutmak bize göre yanlıştı. Biz de yardımcı olalım istedik. Beşiktaş oyuncuyu pahalı aldığı için pahalı satmak istiyor. Kiralık vermek istediler ama biz de kiralık düşünmüyoruz. Olmayacak gibi duruyor.

"Transfer yapmasak daha iyi gibi"

Mickael Tırpan ile anlaştıklarını fakat bugün uçağa binmediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: