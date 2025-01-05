Yüksel Yıldırım: Hedefimiz Avrupa

İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN ZOR OLACAĞINI ZATEN BİLİYORDUK"

Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Bu maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Çünkü Karadeniz derbisi. Trabzonspor - Samsunspor maçları daima güzel maçlar olmuştur. İki takımın da hedefi 3 puandı. Yeni yıla galibiyetle başlamak bizi çok memnun eti. Bizim artık bu ligde hedefimiz var. Bu galibiyetle inanıyorum ki takım ilk yarıyı gerçekten 3. sırada bitirecek.

"2025 İNŞALLAH BÖYLE GİDER"

Takımın hedeflerine dair konuşan Başkan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Ocak ayındaki transfer dönemi her ne kadar bizim için kapalı olsa da hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa. Adım adım gideceğiz. Diyecek fazla bir şey yok. Güzel bir maç oldu. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyorum. Takımı tebrik ediyorum. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum. Onlar da istedi puan veya puanlar almak ama biz daha çok istedik. Sonuçta yüzü gülen biz olduk. Mutluyuz. 2025 inşallah böyle gider.

"SAMSUN ŞEHRİNİN HAYALİ OLAN AVRUPA'YA DOĞRU YOLA ÇIKACAĞIZ"

Gelecek maçlardan da söz eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: