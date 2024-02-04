Yüksel Yıldırım'dan dobra açıklamalar: Fenerbahçe bize aptallığına puan kaybetti Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin tepkisini çeken eski Galatasaraylı Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlıların başkanı ayrıca sarı-lacivertli takımın kendi aptallığından 2 puan kaybettiğini söyledi.

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Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım flaş açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programa konuşan Yıldırım, Fenerbahçe maçını yorumladı.

"Fenerbahçe bize aptallığına puan verdi"

Ayrıca Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Samsunspor kadrosunda bulunan eski Galatasaraylı futbolcular için söylediklerini yanlış bulduğunu belirtti.

Fenerbahçe bize 1 puanı verdiyse aptallığına verdi. Ben orada yöneticilere de söyledim yani. 20 pozisyona girdin. 40 kere ceza sahama girdin gol atamıyorsun. Vurdukları toplar auta gidiyor, direğe vuruyor. Ne yapacağız kendi kalemize mi gol atacağız? Biz bir tane frikik attık. Kalecinin aptallığı girdi içeri. Başka pozisyonumuz yok. Fenerbahçe'den 1 puan aldık diye millet bize kızıyor. Kapatalım o zaman

"Ali Koç'tan 3 tane oyuncu istedim, vermedi"

Fenerbahçeliler saldırıyor. Biz maça puan ya da puanlar almak için çıkacağız dedim. Küme düşmemeye oynuyoruz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bizim rakibimiz değil ama alacağımız 1 puan altın değerinde, 1 puan bizi kümede tutar dedik. Daha ilk dakikalarda 2 tane saçma gol yedik. Ondan sonra millet biz Fenerbahçe'den 1 puan aldık diye bizde üç tane Galatasaraylı futbolcu oynuyor. Bunun ikisi bizim satın aldığımız oyuncular. Bir tanesi kiralık Taylan. Fenerbahçeliler saldırıyor. Ben Ali Koç'tan 3 tane oyuncu istedim, vermedi. Galatasaray'dan oyuncu alıp da Fenerbahçe'ye karşı oynayınca böyle bir şeyler söylenmesi çok ayıp şeyler.

"Hazmedemeyenler çemkiriyor"

Ben hayatımda bırak maç satmayı, birine böyle bir para vereyim bilmem. Rüşvet, pis işlere girmem. Ben onun için şike olaylarında kalktık, Türkiye'de şike var dedim. Benim şampiyonluğum çalındı dedim. Kimse beni dinlemedi. Ben böyle bir adamken, şimdi gidip de Galatasaray'a vereceğim maçı, böyle bir şey olabilir mi? Bunlar uydurma. Hazmedemeyenler çemkiriyor.

"Emre Kılınç kötü ortalar yaptı"

Ben maçtan çıktım direkt havaalanına gittim. Çok üzüldüm. Ben bu maçtan 1 puan bekliyordum. Maç yeni başlamış, bir korner gol oluyor. İkinci gol, defansın hatası, ondan sonra bunların ne Galatasaray ile ilgisi var ne de Fenerbahçe ile. Yapılan bir hata. Ayıp ediyorlar açık ve net. Türk futbolunu biz eğer gerçekten temiz olsun diyorsak, böyle iftira, laf söylemek olmaz. Sezonun başında Okan'ı (Kocuk) ıslıkladılar, şimdi alkışlıyorlar. Tamam çocuğun yapacağı bir şeyi yok. Suçu yok bana göre. Emre (Kılınç) kötü ortalar yaptı, daha iyisini yapabilirdi. Bilerek mi öyle yaptı, gidin ona sorun. Ben şimdi buradan yorum katarsam, farklı bir yere gider. Samsunspor camiasında asla böyle şeyler olmaz. Yüksel Yıldırım başkan olduğu sürece de olmayacak.

"Galatasaray ruhu olan oyuncular"

Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın Fenerbahçe maçının ardından paylaştığı olay fotoğraf hakkında da konuşan Yıldırım şöyle söyledi:

"Ben onu görmedim. Sonradan bana attılar. Bunlar siz de biliyorsunuz, Galatasaray'da oynamış, Galatasaray ruhu olan oyuncular. Bu futbolcular o takımdan ayrılınca inkar etmiyor. Fenerbahçe'den de ayrılan Fenerbahçeli olarak gidiyor ama yani Fenerbahçe'ye karşı oynadığında o maçı satacak diye bir şey yok yok.

"Fenerbahçeliler hain ilan ediyorlar"

Okan Kocuk, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı hakkında açıklama yapan Yüksel Yıldırım, "Bakın bu çocukların üçünde de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım, ona karşı oynamak kolay değildir. Camia baskıları, şunlar var, bunlar var... Galatasaray'a karşı gol atsalardı, Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti ama başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atmadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ilan ediyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.