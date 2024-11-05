Yüksel Yıldırım'dan olay açıklama: Fenerbahçeli medya yüzünden kepazelik

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Ligin iyi takımlarından Samsunspor, Ali Sami Yen'de Galatasaray'a konuk olacak.

Merakla beklenen maç öncesinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap vererek, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Ali Sami Yen'de sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacak da. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNDA KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız." şeklinde konuştu.