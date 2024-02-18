Yunan basınından Fatih Terim'e eleştiriler Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 51 dakika 10 kişi oynayan rakibi Lamia'ya evinde puan kaptırdı. Terim'e ve takımına maçtan sonra Yunan basınından sert eleştiriler geldi.

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Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Lamia ile karşı karşıya geldi.

4 golün çıktığı müsabakada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ligdeki 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.

Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

"Bundan daha kötüsü olamazdı"

Yunanistan basınından Sport 24'te yer alan haberde, 2-2 sona eren Panathinaikos - Lamia maçı için "Bundan daha kötüsü olamazdı" eleştirisi yapıldı.

"Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor"

Haberin ayrıntılarında şu ifadeler kullanıldı: