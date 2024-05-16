Yunan basınının iddiası: Fatih Terim'le yollar ayrılacak Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Bunun üzerine taraftardan büyük tepki gören Fatih Terim ile yolların kısa süre içerisinde ayrılacağı iddia edildi.

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti.

Play-off 9. hafta maçında Panathinaikos'u konuk eden PAOK, 37. dakikada Taison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Panathinaikos, 78. dakikada Alexander Jeremejeff'in golüyle farkı bire indirdi. PAOK, 89. dakikada Vieirinha ve 90+2. dakikada Zivkovic'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Yolların ayrılacağı belirtildi

Bu karşılaşmanın ardından Avrupa kupalarına katılma ihtimalini de zora sokan Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Sportime.gr'den Giannis Chorianopoulos, Panathinaikos'un Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldığını iddia etti.

Chorianopoulos ayrıca Panathinaikos yönetiminin kararının kesin olduğunu ve Fatih Terim'in kalma şansının sıfır olduğunu belirtti.

Yunan basınından Sportdog'un derlediği Panathinaikoslular'ın tepkileri şöyle:

Öte yandan Panathinaikoslu taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına büyük tepki gösterdi.

- Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz.

- Çaba yok, mücadele yok, anlamsız top kaptırmalar var.

- Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor.

- Sadece Bernard'a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok.

- Türk ve onu getiren tarafından aşağılandık. Terim, Real Madrid'i çalıştırdığını sanıyor.

- Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor.

- Emekli olmuş Fatih Terim'i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin.

- En baştan en sona hepsi utansın. Takım içerisindeki tek karakterli insan Jeremejeff.

- Hala aynı palyaço teknik direktörümüz mü var.

- Utanç! Koca bir yılı ve Ivan Jovanovic'in 2.5 yıllık emeğini çöpe attınız. Takımı bir akrep haline getiren ve her rakibe düşman kesilen bir simyacı ile...

- Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?

"Sezon sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor"

Fatih Terim, PAOK'a kaybedilen maç sonrası yaptığı açıklamada, şunları demişti: