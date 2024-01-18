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Yunanistan Kupası'nda eski Galatasaraylılar mücadele edecek

Yunanistan Kupası'nda eski Galatasaraylılar mücadele edecek Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Olympiakos'u penaltılarda 7-6'lık skorla saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi. Panathinaikos, çeyrek finalde futbolculuk döneminde Galatasaray'da da oynayan Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile eşleşti.