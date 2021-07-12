Yunanistan'da Galatasaray'ı şaşkına çeviren tavır

Galatasaray, Olympiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.

Olympiakos maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, havaalanında şok bir tavırla karşılaştı.

Dün yapılan PCR testlerini kabul etmeyen Yunan yetkililer, yeni test yapılmasını istedi.

GALATASARAY, HAVALİMANINDAN GERİ DÖNDÜ

Bunun üzerine Fatih Terim ile birlikte Galatasaray yetkilileri çok sinirlenerek rest çekti.

Yaklaşık 1,5 saat havaanaında bekleyen Galatasaray, geri dönme kararı aldı.