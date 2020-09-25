Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, geleceğe yatırım oyuncusu olarak gördüğü Yunus Akgün'ü TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiraladı.

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Yunus Akgün'ün kiralandığını duyurdu.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."