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    Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı

    Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, geleceğe yatırım oyuncusu olarak gördüğü Yunus Akgün'ü TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 14:01
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    Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı

    Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Yunus Akgün'ün kiralandığını duyurdu.

    1 YILLIĞINA KİRALANDI

    Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."

    Yunus Akgün, Adana Demirspor a kiralandı #1

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