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Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, geleceğe yatırım oyuncusu olarak gördüğü Yunus Akgün'ü TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiraladı.
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 14:01
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Yunus Akgün'ün kiralandığını duyurdu.
1 YILLIĞINA KİRALANDI
Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcunun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."