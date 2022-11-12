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- Yunus Akgün, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı
Yunus Akgün, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı
- 12.11.2022 - 15:53
- Güncelleme : 12.11.2022 - 16:04
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Başakşehir'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılı takımın teknik adamı Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi sürpriz bir karar verdi.
Yunus maç kadrosunda yer almadı
Hürriyet'in haberine göre; Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Başakşehir maçı kadrosuna almadı.
Performansıyla eleştirilmişti
Ligde son olarak Karagümrük maçında 6 dakika süre alan ve Beşiktaş maçında oyuan giremeyen Yunus Akgün, ilk 11'de başladığı 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ise ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.
Kupadaki Ofspor maçında 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.
Geçen sezon 26 gole katkı vermişti
Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz sezonu 9 gol ve 17 asistle bitirerek büyük umutlarla kiradan dönen Yunus Akgün, bu sezon 11 resmi mücadelede 805 dakika süre alıp sadece 1 asist üretebildi.