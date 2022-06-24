Yunus Akgün: Benim için rüya gibi bir sezondu

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, kendi adına çok iyi bir sezon geçirdiğini, mevkisinde gayet iyi olduğunu ve Messi'yi rol model aldığını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün, GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

"Önce Galatasaray, sonra Avrupa"

Galatasaray’a 2007 yılında girdiğini söyleyen Akgün, "Tabii ki kaptanlık hayalim var, uzun yıllar oynadıktan sonra olacaktır eminim. Adana’daki abiler diyor ki; sen gençlere ileride kök söktürürsün. Liderlik vasfına sahibim, hak ettikten sonra kaptan olabilirim. Aile ortamı yapmak lazım, takımı sahiplenmek lazım. Genç oyuncular Türkiye’de şans bulamadığı için yurt dışına çıkmak istiyorlar ancak önce çıktığın yere katkı sağlamak önemli, kendime yakıştırmam hemen gitmeyi, önce burası sonra Avrupa. Muhakkak dil öğrenmek lazım, yoksa yurtdışında top oynatmazlar" diye konuştu.

"Gençlerin muhakkak oynayacakları yerlere gitmesi gerekiyor"

Kiralık gitmeye nasıl karar verdiğini anlatan 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray’dayken önümdeki oyuncular çok iyilerdi, şampiyonluğa oynuyor takım ancak gereken şansı bulamıyordum, hocamla konuştuk ve gitme kararı aldım, oynamam gerekiyordu. Maç yapmak çok farklı, antrenman yaparak olmuyor, kondisyon elde edemiyorsun, gençlerin muhakkak oynayacakları yerlere gitmesi gerekiyor, ben buna müthiş bir örneğim, oynadım ve bir yılda milli takıma yükseldim" şeklinde konuştu.

"En iyi sağ açıkta rahatım"

Boyunun handikap olmadığını hatta avantajını yaşadığını ifade eden genç futbolcu, "Yeteneklerimi daha kolay sergiliyorum, hızlanıyorum kolayca. En iyi sağ açıkta rahatım ancak 10 numarada, sol açıkta da oynarım, en iyi sağ açık ama. Fazla mevkide oynayabilmek oyuncu için avantajdır. Gol atmak her zaman daha keyifli, asist yapmayı da seviyorum ama gol atınca daha mutlu oluyorum" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray'a karşı iyi oynamam gerekiyordu"

İHA'nın haberine göre; Adana Demirspor’da Galatasaray karşı oynadığı maçta neler hissettiğini anlatan Yunus Akgün, "15 yıl Galatasaray’da top oynamışım, maçtan bir gün önce çok heyecanlıydım, gol attıktan sonra sevinmek bana yakışmazdı, hatta gözyaşı döktüm biraz gol atınca, çok tuhaf bir duyguydu. İyi oynamasaydım hakkımda spekülasyon çıkacaktı. Maçtan sonra çok kötü oldum bir de kazanınca değişik hissettim ama kendimi göstermem lazımdı, ben geliyorum çünkü oynamam lazım Galatasaray’da" değerlendirmesinde bulundu.

"Kerem solda ben sağda, taraftarımızı çok heyecanlandırırız"

Kerem Aktürkoğlu ile uyumlarıyla ilgili olarak ise Akgün, "Kerem solda ben sağda taraftarımızı çok heyecanlandıracağımızı düşünüyorum hocam şans verirse. Çok mesaj alıyoruz, beklenti çok yüksek ama bunun bilincindeyiz. Maçların da hemen başlamasını bekliyoruz sağlı sollu oynamak için. Milli takımdaki gol güzel bir emsal oldu. Birbirimize çok gol attırabiliriz, özelliklerimiz heyecan veriyor insanlara, kerem solu, ben sağı bırakmamak istiyoruz" dedi.

"Beni için rüya gibi bir sezon oldu"

Kendisi için rüya gibi bir sezon olduğunu söyleyen milli futbolcu, "İlk sezonumda böyle şeyler yaşadım, çok gururluyum çocukluk hayalim milli takımı gerçekleştirdiğim için ama önemli olan kalıcı olmak. Biz düşürdük, biz çıkaracağız, B Ligi’ne bir an önce çıkacağız aslında A Ligi’ni hak ediyoruz ama çok yetenekli oyuncular var, herkes çok iyi anlaşıyor, oynadığımız oyundan zevk alıyoruz 20 gün kamp yaptık kimse bir an olsun sıkılmadı" diye konuştu.

"Rol modelim Messi"

Fransız futbolcu Antoine Griezmann’a benzettiklerini belirten Yunus Akgün, "Benim tarzım Messi. Onu rol model alıyorum. Messi’nin ayağına top gelince heyecanlanıyor herkes, benim de amacım o. Premier Ligi izlerken yoruluyorum, çok tempolu, çok keyifli. Takım olarak PSG’yi seviyorum, bütün yıldızlar orada olduğu için" şeklinde konuştu.

"Balotelli ile oynadığım için şanslıyım"

Adana Demirspor’da beraber oynadıkları İtalyan golcü Mario Balotelli’nin hiç düşünüldüğü gibi bir karakter olmadığını ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "İnsanlarda başka bir algı var ama bir muhabbet et alakası yok, böyle bir adam olamaz. Adana’da hiç bir sıkıntısı olmadı, oynadığım en iyi oyuncu o hayatımdaki. Antrenmana bir gün geç kalmadı, gençlere ilgisi çok iyi, konuşur sürekli gelip bizlerle, onunla oynadığım için şanslıyım, çok kalender bir adam" açıklamasında bulundu.

"İlk paramla aileme ev aldım"

Annesi daha çok sevdiğini söyleyen genç futbolcu, "Anneciyim biraz, babama da telefon aldım ama Babalar Günü’nde şimdi kırılmaz bana. İlk paramla aileme ev aldım. Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum" dedi.

Kendisinin bir totemi olmadığını ifade eden Akgün, "Balotelli maçtan önce soyunma odasında bir şey yakıyordu. Anlamadım manasını ama uğur mu artık bilmiyorum uzaktan uzaktan golleri bu sayede atıyor demek ki. Balotelli’nin o attığı gole şaşırmadık çünkü antrenmanlarda hep atıyor çok yetenekli, boyuna göre inanılmaz atletik" diye konuştu.

"Okan hocam, beni en iyi anlayacak kişi"

Yunus Akgün, Teknik Direktör Okan Buruk için ise, "Okan Hocam benim gibi altyapıdan çıktı. Beni en iyi anlayacak kişi, büyük şans benim için. Aynı yollardan geçtik, beraber inşallah şampiyonluk yaşarız. Başakşehir’deki arkadaşlarım hep çok özel hoca diyordu, yorumlar yapıyordu onunla ilgili" diyerek sözlerini tamamladı.