Yunus Akgün bu sezon Süper Lig'de 3. golünü attı

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı ve rakibini 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Akgün, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

LİGDE 3. GOLÜNÜ ATTI

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 3. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu toplamdaki gol sayısını da 5’e çıkardı.

86 DAKİKA OYNADI

Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.

"YİNE LİDER KAPATTIK"

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak özgüvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz." dedi.

"BİZDE ASLOLAN GALATASARAY'DIR"

Sane, Osimhen ve Sane ile iyi anlaştığını dile getiren milli futbolcu, "Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!" ifadelerini kullandı.