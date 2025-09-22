Yunus Akgün, bu sezonki 3. golünü kaydetti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile mücadele etti ve rakibini 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılıların ilk golü Yunus Akgün'den geldi.

Müsabakanın 23. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu alan Akgün, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde 2, toplamda 3. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin hepsini son 3 müsabakada attı.

68 DAKİKDA SAHADA KALDI

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 68. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

"DAHA İYİ GALATASARAY OLACAK"

Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Bir gol atan ve bir de asist yapan Yunus Akgün, şunları dedi:

Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. Üç günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak.

"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı: