Yunus Akgün: Çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, yeni sezon öncesinde konuştu. Genç isim, "İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon" dedi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi.

Takımın genç oyuncularından Yunus Akgün, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon"

Gelecek sezon çok farklı bir Yunus Akgün olacağını söyleyen genç isim açıklamalarına şu şekilde başladı:

Kampımız çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon.

"Hocama teşekkür ederim"

Yunus Akgün sözlerine şöyle devam etti:

Hull City maçına kaptan olarak çıktım. Hayalini kurduğum bir şeydi. Hocama teşekkür ederim.

"Arda'yı hepimiz beğeniyoruz"

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması hakkında hücum oyuncusu şunları söyledi:

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ile hepimiz gurur duyduk. Arda'yı hepimiz beğeniyoruz. Önemli olan oralarda kalıp bizi daha da gururlandırması. Onun için hayırlısını diliyorum.

"Oynadığımız futboldan çok keyif alıyoruz"

Kazanılan Süper Lig şampiyonluğu hakkında ise 23 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: