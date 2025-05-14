Yunus Akgün, finale damgasını vurdu

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gaziantep'te oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 3-0'lık skorla kazandı.
YUNUS, 3 ASİST YAPTI
Galatasaray'da karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu.
Milli futbolcu, Trabzonspor karşısındaki finalde 3 asiste imza attı.
Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen'in (2) gollerinde asisti yapan isim oldu.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Yunus, Trabzonspor finalinin ardından konuştu. Milli oyuncu şunları dedi:
İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz.
"TEK BİR 90 DAKİKA KALDI"
Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk için, şu sözleri sarf etti:
Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz.
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