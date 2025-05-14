Yunus Akgün, finale damgasını vurdu

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Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Gaziantep'te oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 3-0'lık skorla kazandı.

YUNUS, 3 ASİST YAPTI

Galatasaray'da karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

Milli futbolcu, Trabzonspor karşısındaki finalde 3 asiste imza attı.

Yunus, Barış Alper ve Victor Osimhen'in (2) gollerinde asisti yapan isim oldu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Yunus, Trabzonspor finalinin ardından konuştu. Milli oyuncu şunları dedi:

İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz.

"TEK BİR 90 DAKİKA KALDI"

Hücum oyuncusu, ligdeki şampiyonluk için, şu sözleri sarf etti: