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    Yunus Akgün: Galatasaray'a döneceğim

    Galatasaray'a karşı Adana Demirspor'un iki golünde imzası olan Yunus Akgün, kendisini geliştirerek sarı-kırmızılı takıma döneceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 00:45
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    Yunus Akgün: Galatasaray'a döneceğim

    Süper Lig 'in 18. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Adana Demirspor'un iki golünü de Sarı-Kırmızılılar'dan kiralanan Yunus Akgün attı.

    Gollerin ardından sevinmeyen genç futbolcu maçın ardından da yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada çok duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

    "FLORYA'DA EN İYİSİNİ YAPMAYI ÖĞRETTİLER"

    21 yaşındaki futbolcu, "Montella hoca ilk geldiğinde bana eksiklerimi söyledi. Onunla da gelişiyorum ancak ben her şeyi Galatasaray'da öğrendim. Florya'da bize nerede olursak olalım her zaman en iyisini yapmayı öğrettiler. Galatasaray'da geliştim, büyüdüm. Bu maç özelinde de takım arkadaşlarımı ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Yunus Akgün: Galatasaray a döneceğim #1

    "GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"

    Galatasaray'a geri döneceğini de vurgulayan Yunus Akgün, "Buraya gelmemde büyük katkısı olan başkanıma teşekkür ediyorum. Ancak burada kiralığım. Galatasaray'a döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim" dedi.

    "BALOTELLİ'YLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

    Gol sonrasında Mario Balotelli'nin ilginç gol sevincini de değerlendiren başarılı oyuncu, "Balotelli'yle aramız çok iyi. Birbirimizi seviyoruz. Dışarıdan göründüğü gibi değil. İyi anlaşıyoruz, bana da çok yardımcı oluyor" yorumunu yaptı.

    Yunus Akgün: Galatasaray a döneceğim #2

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