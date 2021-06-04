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    Yunus Akgün, Galatasaray'da kalabilir

    Galatasaray'da, potansiyelli yerli isimler kadroda tutulacak. Bu oyuncuların başında da Yunus Akgün var.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 13:26
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    Yunus Akgün, Galatasaray'da kalabilir

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önümüzdeki sezon için yabancı kuralını 8+6 şeklinde açıklamasının ardından Galatasaray'da gözler yerli oyunculara çevrildi.

    YERLİ İSİMLERE GÜN DOĞDU

    Eğer bu kural değişmezse, potansiyelli yerli isimler kadroda tutulacak. Bu oyuncuların başında da Yunus Akgün geliyor.

    Kiralık gittiği Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, çıktığı toplam 32 karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

    Yunus Akgün, Galatasaray da kalabilir #1

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