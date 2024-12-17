Yunus Akgün: Galatasaray'ın mücadelesini sahada gösteriyoruz

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Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 4-3 yendi

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY NASIL MÜCADELE EDER SAHADA GÖSTERİYORUZ"

Maç sonra konuşan 24 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Vallahi çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Maçı hiç bırakmadık. Şampiyonluğu da öyle bırakmayacağız. Galatasaray nasıl mücadele eder sahada gösteriyoruz. Maç için tabii ki talihsiz goller yiyoruz, olabiliyor ama geri döndük. Taraftarımızın desteği mükemmeldi. Ekstralardı bugün. Maçtan sonra o sevinci merak ediyorum. Hepimiz koştuk kulübeden ama çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki Galatasaraylıyım. Bu sene Avrupa, lig, kupa her şeye talibiz."

"GOL ATIYORUM AMA KAZANMAK DAHA ÖNEMLİ"

Attığı gol ve Dries Mertens'e yaptığı asist hakkında konuşan Yunus, "Bir pozisyon önce Mertens pası atamamıştı. Çok güzel koşu attı orada. İyi pas oldu herhalde, izleyeceğim. Çok mutluyum takımıma katkı sağladığım için. Hedeflerim var. Gol atıyorum ama kazanmak daha önemli. Bugün hem gol attım hem asist yaptım hem kazandık." ifadelerini kullandı.