Yunus Akgün: İstediğimiz Galatasaray bu

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Süper Ligin 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ GALATASARAY BU"

Milli futbolcu şunları dedi:

"Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İstediğimiz Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizim motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra."

"OSİMHEN ÇOK BÜYÜK BİR GOLCÜ"

Yunus Akgün, Osimhen ile ilgili, "Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.