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    Yunus Akgün: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

    Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, golsüz sona eren Adana Demirspor maçını değerlendirdi.
    • 01.10.2022 - 22:35
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    Yunus Akgün: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

    Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    "Adana Demirspor deplasmanı zor"

    Kısa bir açıklama yapan milli futbolcu Yunus Akgün, "Çok pozisyona girdik, direkten dönenler, kaleci Ertaç Özbir'in çıkardıkları... Adana Demirspor deplasmanı zor. Kazanamıyorsan da Adana gibi deplasmanda kaybetmeyeceksin. İyi bir maç oldu. Önümüzde çok maç var, çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

    Yunus Akgün: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin #1


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