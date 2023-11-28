Yunus Akgün: Kazandığım ilk parayla aileme ev aldım Galatasaray'da yetişen Yunus Akgün, verdiği bir röportajda kazandığı ilk parayla ailesine ev aldığını açıkladı.

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Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, İngiltere'de başarılı bir futbol yaşamı sürdürüyor.

23 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, aile yaşamına da değindi.

Ailesine düşkün olduğu bilinen Akgün, profesyonel yaşantısından önce petekleri olmayan bir evde yaşadıklarını ifade etti.

"Aileme ev aldım"

"İlk kazandığın paranla ne yaptın?" sorusunu da yanıtlayan başarılı oyuncu şunları söyledi:

Futboldan ilk kazandığım parayla aileme ev aldım. Anahtarı anneme verince hüngür hüngür ağladı.. Çünkü o zamanlar evimizde petek bile yoktu. Buz gibiydi. Annem soğuktan çok üşüyordu hep. Çok mutlu oldular.

Opsiyonu 8 milyon euro

Bu sezon Championship'te 8 maça çıkan Milli futbolcu, 1 asistle takımına katkı sağladı. Leicester City, Yunus ile devam etmek isterse Galatasaray'a isteğe bağlı satın alma opsiyonu olarak 8 milyon euro ödeyecek.